Albero collassa in via Tagliamento, dramma sfiorato: nessun ferito Danni ad un'auto, la sindaca avvia le verifiche con il settore ambiente: non c'erano stati segnali

A due passi da un supermecato e dai negozi all'improvviso un albero è collassato in via Tagliamento. Fortunatamente in quel momento non c'era nessun passante in zona, l'albero ha solo danneggiato un'auto parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza la zona.

La sindaca Nargi ha allertato immediatamente il settore ambiente: i tecnici comunali hanno confermato che l'albero per quanto concerne il fusto e la chioma era sano e non aveva mostrato segni di cedimento mentre al suo interno era del tutto marcio. Per sicurezza Nargi ha comuqnue richiesto una accurata indagine su tutti gli alberi situati lungo via Tagliamento.