VIDEO | Nubifragio nel Mandamento, paesi sommersi dal fango Le interviste alle istituzioni e ai cittadini nel corso dell'intervento di messa in sicurezza

Esondazione del Regio Lagno nel pomeriggio di ieri con una notte di paura e disagi nel Mandamento. Da Mugnano del Cardinale, dove un ragazzo di 12 anni è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi alle inferriate salendo al primo piano dell'abitazione, ormai invasa d'acqua e fango, passando per Quadrelle, Sirignano e Baiano con il casello autostradale chiuso. Ecco la situazione in mattinata in località Ponticello a Mugnano del Cardinale con le interviste all'assessore SUAP del Comune del Mandamento, Giovanni Valentino, e al presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. Da Baiano il commento del sindaco Enrico Montanaro.