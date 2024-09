Concerto di Ferragosto 2023, indagato anche l'ex assessore Luongo Cinque gli avvisi di garanzia notificati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino

Avviso di garanzia notificato anche all' ex assessore comunale agli eventi Stefano Luongo. Le ipotesi di reato contestate dagli inquirenti a Luongo, al dirigente comunale alle Finanze G.M, al Rup A.R, e agli imprenditori avellinesi M.R. e S.R. vanno dal falso materiale al falso ideologico. Contestualmente alla notifica degli avvisi di garanzia ai cinque indagati a piede libero è stato notificato un decreto di sequestro del cellulare al dirigente comunale. Sequestro per poter eseguire le copie forensi del cellulare relativamente anche per questo filone d'indagine seguito dalla Procura di Avellino. Accertamento tecnico irripetibile che verrà eseguito il 13 settembre. A firmare gli atti notificati il procuratore Domenico Airoma e il pubblico ministero Paola Galdo.

Le indagini

L'inchiesta sul concertone di Ferragosto presa il via dopo le denunce e gli esposti presentati dai consiglieri comunali di Avellino. I primi di settembre furono anche ascoltati in procura e denunciarono le presunte irregolarità sull'affidamento dell'evento alla società avellinese. Di lì furono eseguite una serie di acquisizioni in comune sfociate negli avvisi di garanzia.