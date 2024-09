Choc in Irpinia: anziano muore bloccato nell'ascensore Inutile l'intervento dei Vigili del fuoco: si indaga

Tragedia nel pomeriggio in via Rinaldo D'Aquino, a Montella. I Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti intorno alle 15:30 per soccorrere un uomo rimasto bloccato nella cabina ascensore del palazzo dove risiedeva.

L'intervento della squadra ha permesso di effettuare la manovra manuale per aprire le porte della cabina: all'interno i caschi rossi hanno trovato il malcapitato privo di sensi.

In attesa dei sanitari del 118, i Vigili del fuoco hanno praticato le prime manovre salvavita, purtroppo senza successo.

L'ottantaquattrenne è deceduto e per lui non c'è stato nulla da fare: sull'episodio indagano i carabinieri della Radiomobile di Montella.