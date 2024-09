Ariano: cadono in due dai rispettivi scooter sulla strada tagatà di Cardito Due quindicenni finiscono al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi

Cadono in due, uno dopo l'altro in sella ai loro rispettivi scooter sulla strada tagatà di Cardito. E' successo poco dopo il bivio di contrada Serra, all'altezza di Carditogomme ad Ariano Irpino lungo la statale 90 delle puglie.

I due quindicenni stavano percorrendo entrambi il tratto disastrato, in direzione Napoli, non ancora ripristinato dopo i lavori che hanno interessato la rete fognaria.

Giunti all'altezza di uno degli avvallamenti insidiosissimi in quel punto dissestato soprattutto a causa del passaggio continuo dei mezzi pesanti sono inevitabilmente caduti al suolo finendo entrambi al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Hanno riportato contusioni ed escoriazioni vari. Sul posto gli uomini della polizia municipale per effettuare i rilievi. E da ieri sera sul luogo dell'incidente sono comparsi una serie di segnali ad indicare la pericolosità della strada, che come se non bastasse si presenta sporca e piena di erbacce in entrambi i lati, con un albero pericolante che fa da guardiano.

Uno stillicidio che dura da mesi. Nonostante le continue rassicurazioni non si riesce ancora a venirne a capo. E parliamo di un'arteria importante, trafficatissima a tutte le ore del giorno. Forse si aspetta la tragedia prima di intervenire e porre fine a questo calvario.