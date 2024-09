Montemiletto, investita sulle strisce: dolore e sconcerto per la morte di Mina Il conducente dell'auto ha subito allertato i soccorsi

di Paola Iandolo

Non c'è stato nulla da fare per la 76enne Mina Brogna, deceduta dopo essere stata investita mentre stava attraversando la strada. La donna è deceduta poco dopo mentre il personale del “118” stava tentando le manovre di rianimazione. L'anziana è stata investita sulle strisce pedonale, da un'auto intenta a compiere una manovra in retromarcia. L'anziana investita nella caduta, ha battuto la testa sull'asfalto. Ferite che non le hanno dato scampo. Il conducente si è subito fermato e ha allertato i soccorsi per la malcapitata. Ma per l'anziana il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini

Sul posto sono giunte due pattuglie della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. Gli accertamenti sono a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano. Hanno prontamente ascoltato il conducente dell'auto, rimasto sul posto durante le operazioni di soccorso.