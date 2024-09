Dissequestro Festa, la difesa: "Termini di indagini scaduti" Decisione rilevante per la difesa di Festa, quella assunta dai giudici del Riesame di Avellino

di Paola Iandolo

Dissequestro Festa, soddisfatto il legale dell'ex sindaco Gianluca Festa. L'avvocato Luigi Petrillo precisa: "In accoglimento della prospettazione della difesa, il Tribunale del Riesame di Avellino ha riconosciuto che dal momento che al Festa venne contestata, tra l' altro, l'associazione a delinquere, per tutti i reati che la Procura considera commessi nell' esercizio delle sue funzioni, ivi comprese le corruzioni, non si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge per tutti gli altri reati. Non essendo sopravvenuta nel termine la decisione sulla richiesta di riesame del sequestro, questo è divenuto inefficace. La decisione assunta oggi è rilevante anche perché constata che il termine d'indagine dell' anno concesso al Pubblico Ministero per le indagini è, nel caso delle corruzioni, dei falsi e delle turbative, scaduto il 31 agosto, essendo il sindaco stato iscritto nel registro delle notizie di reato il 31.08.2023 in mancanza di alcuna richiesta di proroga del termine".