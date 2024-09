Avellino: fuga dal carcere di Bellizzi, la polizia cattura l'evaso Sono stati gli uomini della polizia a fermare il detenuto presso l'Autostazione

E' stata la polizia a fermare il detenuto Antonio Liuzzi, che ieri sera è riuscito a scappare dal carcere di Bellizzi. La fuga è durata poche ore. Il detenuto 43enne di Grottaglie - provincia di Taranto - detenuto comune, trasferito da Ariano Irpino, era riuscito a scavalcare il muro di cinta del penitenziario di Contrada Sant'Oronzo e poi si è dato alla fuga. Decine le pattuglie della penitenziaria e quelle della polizia di Stato si sono messe alla ricerca del fuggitivo. Questa mattina, invece, la cattura avvenuta nei pressi dell'Autostazione. L'uomo è in stato di fermo in attesa della decisione del magistrato.

Intanto questa mattina, si è svolta una conferenza del Sappe alla presenza del segretario generale Donato Capece, accompagnato dal segretario regionale della Campania, Tiziana Guacci, e dai dirigenti sindacali regionali e locali. "Che l'Istituto sia gravemente in crisi purtroppo è vero, anche a causa della carenza di organico, ma soprattutto per il sovraffollamento e perché nell'Istituto non è stata ancora applicata la circolare dipartimentale del sottosegretario Stellari sulla chiusura delle sezioni di media e alta sicurezza", ha dichiarato il segretario Capece.