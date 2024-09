Guardia, scontro tra auto e moto: dolore e sconcerto per la morte di Giuseppe Indagini in corso per far luce sulla dinamica del grave incidente stradale

di Paola Iandolo

Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto tra la moto e l'auto: il 31enne di Guardia dei Lombardi è deceduto in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso. Giuseppe conosciuto come Peppo Trentotto, non ce l' ha fatta, è morto sul ciglio della SS303, gettando amici e parenti nello sconforto. Solo otto ore prima del grave impatto aveva postato un evento, un motoraduno al quale avrebbe voluto partecipare il 31enne conosciuto in tutta la zona. Il dolore per la sua prematura scomparsa viaggia anche sui social. Conoscenti e amici non hanno celato il dolore per la sua morte. "Eri una persona speciale, non ci posso credere. Sempre con il sorriso stampato anche se dentro nascondevi il tuo dolore".

Le indagini

Sul posto del terribile schianto, in prossimità del bivio per Teora, sono giunti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi del caso. Nel grave sinistro è rimasta coinvolta anche una 47enne alla guida dell'autovettura che si è scontrata con il mezzo a due ruote. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Ariano Irpino e non correrebbe pericolo di vita. Intanto proseguono gli accertamenti per far luce sulla dinamica del grave sinistro stradale. L'ennesimo di una lunga scia di incidenti verificati in Irpinia in quest'estate che ormai si avvia alla fine.