Ariano: rocambolesco salvataggio di un uomo sotto il ponte della panoramica Corsa contro il tempo da parte di due operai, polizia carabinieri, vigili del fuoco e 118

Un uomo di 54 anni è stato trovato tra la vegetazione in prossimità di un pilone nella parte bassa e impervia del famigerato ponte della panoramica ad Ariano Irpino ad un'altezza di circa 15 metri.

Sono state le sue grida di aiuto ad attirare l'attenzione di due operai di un'azienda situata a valle, i quali si sono immediatamente precipitati verso di lui allertando subito polizia e carabinieri. L'arrivo delle forze dell'ordine è stato rapidissimo.

Era semi cosciente e sofferente a terra immobilizzato. La sua auto parcheggiata nella parte iniziale della rete di recinzione dove insistono alcune abitazioni e una piccola area coltivata.

Nicola e Vincenzo i due operai non hanno perso un solo istante. Una corsa contro il tempo. Polizia, carabinieri si sono precipitati in pochi secondi sul posto per raggiungere il punto esatto in cui si trovava l'uomo in condizioni estremamente critiche.

Provvidenziale è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda i quali attraverso una manovra Saf speleo alpino fluviale hanno dato supporto ai sanitari del 118 assicurando il trasporto della barella spinale a mano verso l'ambulanza che ha poi raggiunto il vicino pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. Qui i medici stanno facendo il possibile per strapparlo alla morte. Non si è esclude che possa essere trasferito altrove in eliambulanza.

Indagini in corso sull'accaduto da parte di polizia e carabinieri. Nulla viene escluso al momento. Le condizioni dell'uomo sembrano essere piuttosto critiche. E' al momento in prognosi riservata.