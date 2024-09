Lite durante la festa di matrimonio: arrivano ambulanza e carabinieri E' accaduto a Lauro: a sedare gli animi i carabinieri

Una festa di matrimonio finita nel peggiore dei modi con l'arrivo dei carabinieri e del personale del 118. A degenerare un litigio tra invitati alle nozze di due sposini che stavano festeggiando nella splendida cornice del castello Lancellotti di Lauro. I fatti si sono verificati l’altro ieri sera. A rovinare il ricevimento due invitati che hanno cominciato a litigare. Una lite che è subito degenerata. Un 50enne tentativo di fare da paciere tra i contendenti, è rimasto ferito. Ha riportato tagli alla testa e al collo. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Immediato l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno raccolto una serie di informazioni per cercare di avere un quadro completo dell’accaduto. Non sono da escludere sviluppi nelle prossime ore