Tragedia a Guardia Lombardi: parlano i legali della donna alla guida dell'auto Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto giovedì scorso a Guardia Lombardi, incrocio Valle Ufita in cui ha perso la vita Giuseppe Celetti di soli 31 anni. La moto sulla quale viaggiava il giovane per cause in corso di accertamente si è incendiata dopo lo scontro terribile con un'auto guidata da una donna di 47 anni finita in ospedale fortunatamente non in gravi condizioni.

I procuratori legali della donna, avvocati Maria Eugenia Capobianco e Davide Polito diffidano intanto le testate giornalistiche e tutti coloro che, scrivono in una nota: "inopinatamente e senza averne alcun diritto, hanno già espresso “una condanna” che compete soltanto all’autorità giudicante, ed al contempo invitano tutti ad attendere che la procura della repubblica di Avellino possa svolgere ogni opportuna indagine per l’esatta ricostruzione della dinamica che ha portato alla prematura scomparsa del giovane motociclista."