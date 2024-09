Liberata la salma di Giuseppe Celetti: mercoledì l'ultimo affettuoso saluto Sarà lutto cittadino a Guardia Lombardi

Liberata la salma di Giuseppe Celetti, il 30enne, figlio unico e orfano di entrambi i genitori morto tragicamente in sella alla sua moto in uno schianto violentissimo contro un'auto, le cui cause sono in corso di accertamento, lungo la strada provinciale 303 all'altezza del bivio di Valle Ufita.

La salma del giovane, giungerà nella propria abitazione nella tarda serata di domani, martedì 17 settembre.

Il corteo funebre muoverà dall'abitazione di Giuseppe verso la chiesa madre di Guardia Lombardi, dove alle ore 14.00 di mercoledì 18 settembre saranno celebrati i funerali.

Per volontà degli amici di sempre, saranno raccolte offerte libere per la sede del motoclub in sua memoria.