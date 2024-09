Dramma carceri, periodo nerissimo in Campania: c'è un morto ad Ariano Disposto il trasferimento della salma di un detenuto ell'obitorio dell'ospedale arianese

La foto che vedete è stata da noi scattata poco prima delle 21.00 di questa sera. L'impresa di onoranze funebri Terrazzano di Grottaminarda sta facendo ingresso nel carcere Campanello di Ariano Irpino, per effettuare il recupero del corpo privo di vita di un detenuto all'interno della struttura. Al momento non si conoscono altri particolari, se si sia trattato di una morte per cause naturali o violente. La salma verrà trasportata su disposizione della magistratura nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

E' di poche ore fa, sempre nel carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino, la notizia del grave gesto di un detenuto di origini africane, il quale dopo aver appiccato un incendio nella propria cella, causando una vera e propria devastazione, ha ferito quattro agenti di polizia penitenziaria. Uno in particolare ha riportato una frattura ad una gamba, mentre un altro è stato colpito a un braccio da un oggetto contundente ricavato dalle suppellettili della cella. Altri due agenti sono rimasti intossicati dai fumi sprigionati dal rogo.