Violento tamponamento sull'A16: ragazzino trasferito in elicottero a Foggia L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada Napoli-Canosa tra Rocchetta Sant'Antonio e Lacedonia

E' di quattro feriti tra cui un minore in gravi condizioni, il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto lungo l'A16 Napoli-Canosa tra Rocchetta Sant'Antonio e Lacedonia in direzione Bari.

Per cause in corso di accertamento un'auto ha tamponato un'altra vettura che la precedeva fino a farla sbalzare contro i new jersey di cemento.

Ad avere la peggio un ragazzino di Brindisi, trasferito in eliambulanza dal luogo dell'incidente a Foggia, dove sono stati poi trasportati anche gli altri tre feriti. Sul posto oltre al personale della società autostrade gli uomini della polstrada di Grottaminarda.