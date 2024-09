Solofra: perde il controllo dell'auto e finisce contro una cabina elettrica Una donna di 40 anno finisce in ospedale

Avrebbe perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, per poi ribaltarsi e finire contro una cabina elettrica. Paura per una donna a Solofra in via Sant'Andrea Apostolo. La donna, una 40enne è stata subito soccorsa, liberata dai vigili del fuoco ed affidata ai sanitari del 118 i quali l'hanno trasportata in ospedale ad Avellino. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto nelle ultime ore in Irpinia. Se contano quattro da ieri ad Ariano Irpino in località Difesa Grande, Cardito, Creta e Martiri Sant'Antonio.