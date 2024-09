Lauro, pistola nella sedia a rotelle: disposta la scarcerazione per la 41enne La misura è stata convalidata, disposta la scarcerazione per le condizioni di salute della 41enne

di Paola Iandolo

E' stato convalidato l’arresto, ma è stata esclusa l’esigenza cautelare per la 41enne F.C, figlia del defunto boss. Al termine dell’interrogatorio di convalida per la 41enne il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto la sua scarcerazione, anche alla luce delle sua condizioni di salute. La donna, assistita dal penalista Raffaele Bizzarro arrestata dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino e degli agenti del Commissariato di Lauro, avrebbe chiarito la proatricola abrasa e di fabbricazione estera, scoperta dagli agenti di Via Palatucci.

Le richieste del Pm

Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari. La pistola è stata rinvenuta e sequestrata dopole perquisizioni disposte dalla Procura di Avellino che aveva colto i segnali di tensione sul territorio.