Ariano, incidente con la moto da cross in un terreno: trasferito ad Avellino Un 24enne è in prognosi riservata nella struttura sanitaria del capoluogo

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino un 24enne di Ariano Irpino rimasto vittima di un incidente con la moto da cross in un terreno, nelle campagne di rione Cardito dove risiede con la sua famiglia.

Il giovane è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, dove è giunto in codice rosso a causa avendo riportato un serio politrauma con complicazioni polmonari.

Qui il personale sanitario di turno, lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per poi una volta stabilizzato, trasferirlo nella struttura ospedaliera del capoluogo. Ancora da chiarire con esattezza l'esatta dinamica dell'incidente.

Nella stessa serata di ieri, al termine di una domenica super operativa per il pronto soccorso in piena emergenza anche una ragazzina di 14 anni è stata accompagnata in ambulanza ad Avellino per una patologia di seria entità di tipo non traumatica.