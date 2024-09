Auto in fiamme sull'autostrada A16, paura per un 29enne alla guida L'incendio è avvenuto all'altezza di Baiano

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 26 settembre, sono intervenuti sull'Autostrada A 16 Napoli - Canosa, al Km. 28,600 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha visto coinvolta un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area. Per il ragazzo alla guida di 29 anni di origini Argentine, solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.