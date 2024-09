Incidente in via Zoccolari, "forza Raffaele: lotta come un Lupo, non mollare" Le indagini ancora da chiarire: indagano i carabinieri

Avellino e provincia è sotto choc per quello che è accaduto a Raffaele Capolupo, il 35enne travolto da un'auto mentre percorreva via Zoccolari in sella a uno scooter mentre stava raggiungendo lo Stadio Partenio per assistere alla partita di calcio, Avellino- Foggia.

Le sue condizioni sono gravi, oltre a diversi traumi sul corpo ha riportato un trauma cranico. Questa mattina è stato sottoposto a un delicato intervento.

La dinamica è ancora da chiarire, le indagini sono state affidate ai carabinieri che avranno il compito di ricostruire l'incidente. La persona alla guida dell'auto è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici.

Intanto sia la moto che la vettura sono stati sottoposti a sequestro. Intanto, come detto, sono centinaia i messaggi di vicinanza e di incoraggiamento che arrivano a Raffaele, che nel giorno dell’incidente festeggiava anche l’onomastico, molto conosciuto ed amato in città, tifoso sfegatato del lupo, abile musicista, ma soprattutto amante della vita, del mare, della musica appunto. “Lotta come un vero lupo, non mollare”, uno dei messaggi simbolo scritti da un amico. Forza Raffaele.

“Sto vivendo queste ore con forte apprensione per le sorti di Raffaele, il 35enne che è stato ricoverato d’urgenza al “Moscati” di Avellino e che lotta con tutte le sue forze dopo il tremendo incidente avvenuto in serata nei pressi dello Stadio Partenio Lombardi – scrive il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Con il cuore pieno di speranza sono vicina alla sua famiglia e ai suoi amici che adesso gli si stringono attorno con immenso amore. Forza Raffaele, non mollare. La città è tutta con te”.