Ariano, parcheggiatore accusato di violenza: in Appello ribaltata la sentenza In primo grado il 60enne parcheggiatore era stato condannato a 9 anni di reclusione

Era stato condannato a nove anni di reclusione in primo grado dal tribunale di Benevento, ma i giudici di secondo grado lo hanno mandato assolto. Il parcheggiatore,60enne del Tricolle, era accusato di aver violentato una minore convivente. Gli avvocati Giuseppe Caturano e Francesco Maria Miccicche’ hanno dimostrato davanti ai giudici della VI sezione della Corte di Appello l’ insussistenza delle accuse. L'uomo era stato anche per diversi mesi in carcere.