"Raffaele non mollare": l'abbraccio di Benevento e tutta la Campania La Curva Sud Avellino e le altre tifoserie della regione: nuovi striscioni in Campania

La città e la provincia di Avellino pregano e sperano per Raffaele Capolupo, il 35enne rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto domenica scorsa in via Zoccolari poco prima della gara Avellino-Foggia. Il giovane avrebbe raggiunto lo stadio per seguire la partita dagli spalti del "Partenio-Lombardi". Nelle scorse ore si è tenuta una veglia di preghiera nelle Parrocchie di San Nicola di Bari a Capriglia Irpina e Summonte, città care al ragazzo e alla sua famiglia.

Striscioni anche dalle tifoserie delle squadre campane

Nel frattempo, in particolar modo da Benevento, ma anche da altre tifoserie delle squadre campane via social, si susseguono messaggi di vicinanza e di abbraccio a Raffaele nella speranza di buone notizie dall'ospedale Moscati di Avellino. Il 35enne è ricoverato dopo gli interventi in chirurgia vascolare, dove resta stabile nella gravità della condizione con cui ha raggiunto il nosocomio del capoluogo irpino nella serata di domenica.