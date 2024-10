Inchieste sul Comune, nuove acquisizioni della Guardia di Finanza Nel mirino della fiamme gialle gli appalti e gli affidamenti

di Paola Iandolo

Gli agenti delle fiamme gialle di nuovo in Comune. Gli uomini della Guardia di Finanza stamane si sono recati presso gli uffici di PIazza del Popolo per acquisire della documentazione. Dunque la Procura di Avellino, guidata dal procuratore Domenico Airoma, continua ad indagare sulle procedure per gli affidamenti e le gare d'appalto completate dall'amministrazione guidata dall'ex sindaco Gianluca Festa, per il quale i giudici della Corte di Cassazione lo scorso 18 settembre hanno annullato le due ordinanze di misura cautelare degli arresti domiciliari. Decisione per la quale si attendono ancora le motivazioni che hanno indotto i giudici ad annullare senza rinvio, accogliendo i ricorsi presentati dagli avvocati Luigi Petrillo e Dario Vannetiello.

Le nuove acquisizioni

Sarebbero stati acquisiti documenti realtivi a degli appalti non direttamente collegati all'inchiesta "Dolce Vita". Non si esclude che - qaulora dovessero emergere delle irregolarità- possa essere aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta dagli inquirenti di Piazzale de Marsico che attenzionano il comune ormai da più di un anno.