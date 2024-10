Serino, lancia pietre contro i vicini: 81enne assolta dalle accuse di stalking L'81enne li ha anche minacciati di staccare le utenze, oltre a lanciare delle pietre

di Paola Iandolo

Assolta ottantunenne del serinese dalle accuse di stalking. Condotte poste in essere nei confronti di una coppia che aveva preso in fitto un appartamento di sua proprietà. Condotte minatorie ripetute nel tempo che hanno indotti gli affittuari a presentare denunce contro di lei. Minacce che si sono ripetute nel tempo. In un'occasioni l'anziana è entrata in casa e li ha minacciati di staccargli le utenze.

La ricostruzione

Anche la Procura ha chiesto l’assoluzione per l’imputata. Secondo le accuse la donna avrebbe molestato e minacciato i suoi inquilini e vicini di casa ripetutamente. Attenzionati due episodi. In un'occasione la donna ha lanciato delle pietre contro i due malcapitati e in un'altra occasione li bagnati completamente. I due fatti denunciati sarebbero avvenuti nel dicembre 2022. Al termine di questa presunta serie di atti di stalking, dopo le denunce, la Procura aveva anche chiesto al Gip una misura di divieto di avvicinamento. Misura respinta. Inolte con l'intervento dei militari non è stato possibile accertare il danno provocato dall'eventuale lancio delle pietre e in assenza di testimoni, l'anziana - difesa dall'avvocato Carmine Ruggiero - è stata mandata assolta.