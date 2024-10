Incidente lungo la provinciale che da Ariano porta a Montecalvo: due feriti E' successo alla località Trimonti zona Antico Mulino

E' di due feriti, un uomo e una donna il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 414 che da Ariano Irpino porta a Montecalvo Irpino. E' successo alla località Trimonti.

A scontrarsi per cause in corso di accertamento di accertmento due auto. In ospedale, al pronto soccorso del Frangipane-Bellizzi sono finiti una 43enne e un 59enne entrambi di Montecalvo Irpino.

Sul posto per effettuare i rilievi ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente gli uomini della polizia municipale. Fortunatamente per i due occupanti nessuna conseguenza grave.