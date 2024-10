Pratola Serra, i giudici rigettano l'eccezione e rinviano alla Consulta Il processo ai 19 imputati accusati di falso, peculato, turbativa d'asta, proseguirà il 26 febbraio

di Paola Iandolo

Nessuno stralcio. Nessun reato dichiarato estinto. I giudici del tribunale di Avellino hanno rigettato le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati nel processo denominato "Scuola Modulare" di Pratola Serra. Il collegio giudicante ha deciso di voler attendere prima la pronuncia della Corte Costituzionale sull'abrogazione del 323. Solo dopo verrà - eventualmente - stralciata la posizioni di quegli imputati accusati solo del 323, ovvero abuso d'ufficio, reato recentemente abrogato dalla legge Nordio. Tra gli imputati che attendono lo stralcio e la dichiarazione di estinzione del reato, anche l'ex sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero. Il processo, dopo aver trattato la questione, è stato rinviato al 26 febbraio.

La questione della scuola modulare di Pratola Serra

Diciannove gli imputati, accusati di turbata libertà degli incanti e in due casi viene contestata anche un’ipotesi di falso e peculato. Diverse le contestazioni mosse, anche per aver redatto il verbale di gara, avente ad oggetto la fornitura a noleggio della struttura modulare falsamente attestando del suo regolare svolgimento, con invito alla procedura negoziata di 5 ditte. Invito che– come sostengono gli inquirenti – non sarebbe mai pervenuta sulla piattaforma Me.pa.