Ariano, via vai di camion, auto e moto che sfrecciano: si salvi chi può a Casone Pericolo altissimo ogni giorno nel tratto che da Ariano porta a Flumeri e Villanova del Battista

Strada dissestata in più a partire dai due innesti Manna Tre Torri in direzione Orneta-Casone e lungo l'intero tratto che porta a Flumeri e Villanova del Battista.

Decine di camion al giorno ma di un minimo di manutenzione alla sede stradale da parte delle ferrovie dello Stato impegnate su questo versante a realizzare la stazione Hirpinia nel territorio di Santa Sofia, neppure l'ombra. In alcune punti vi sino buche anche profonde.

"E' diventato un serio problema e un pericolo - ci dice un residente - soprattutto in prossimità della mini rotatoria Orneta di cui ci è rimasto ben poco. I nostri animali da cortile sono quotidianamente a rischi. Qualcuno è morto purtroppo. Comprendiamo l'utilità e l'importanza dei lavori in atto ma non si possono lasciare queste zone allo sbando. A parte i camion su queste strada si corre maledettamente in auto e in moto. Il sabato in modo particolare avvengono vere e proprie fare abusive tra centauri e tutto tace. Nessuno controlla.

Ci auguriamo di non dover piangere il morto. Chi di competenza intervenga prima che sia davvero troppo tardi".