Incidente in via Zoccolari, Raffaele ha lasciato la terapia intensiva Migliorano le condizioni del 35enne rimasto coinvolto nel grave incidente stradale

di Paola Iandolo

Finalmente Raffaele ha potuto lasciare la rianimazione ed è stato trasferito nel reparto di chirurgia. Il 35enne di Summonte rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto in via Zoccolari il 29 settembre scorso, finalmente potrà lasciare il reparto di Rianimazione per seguire il suo percorso di recupero, stando accanto ai genitori.

La ricostruzione

Raffaele Capolupo subito dopo il ricovero in ospedale è stato sottoposto ad un delicato intervento. La dinamica è ancora da chiarire, le indagini sono state affidate ai carabinieri che avranno il compito di ricostruire l'incidente. La persona alla guida dell'auto è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici e ha riportato delle fratture agli arti inferiori. Intanto sia la moto che la vettura sono stati sottoposti a sequestro. In queste settimane sono stati centinaia i messaggi di vicinanza e di incoraggiamento che sono arrivati a Raffaele, che nel giorno dell’incidente festeggiava anche l’onomastico. Il giovane è molto conosciuto ed amato in città, un ifoso sfegatato del lupo, abile musicista, ma soprattutto amante della vita. A sostenerlo anche i Lupi guidati da Biancolino, che nell'ultima partita hanno dedicato una maglia al giovane ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino.