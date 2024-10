Gestione e combustione illecita di rifiuti: i carabinieri denunciano un 54enne L'operazione dei Carabinieri Forestali a Marzano di Nola

Continua l’attività di contrasto al fenomeno della gestione e della combustione illecita di rifiuti. Questa mattina, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marzano di Nola in sinergia con la locale Stazione territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 54enne del luogo per gestione e combustione illecita di rifiuti.

Nello specifico durante il controllo, all’interno dell’attività del deferito, i militari operanti rinvenivano diversi rifiuti speciali pericolosi e non, vari macchinari e materiale combusto.

Il titolare dell’attività, inoltre, non era in grado di fornire alcuna autorizzazione necessaria per l’espletamento della citata attività. Pertanto il personale operante procedeva al sequestro dell’intero capannone, dei rifiuti e dei macchinari per la lavorazione.

Il fenomeno delle attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazioni, risulta diffuso sul territorio provinciale per tale motivo i controlli dei Carabinieri, continueranno senza sosta a tutela della salute della collettività e dell’ambiente.