Solofra, stop ai lavori alla galleria Montepergola: si attende la nuova ditta Il sindaco Moretti chiama De Luca: vada in pressing su Anas

Lavori fermi della Galleria Monte Pergola. Il cronoprogramma non è stato rispettato e il contratto è stato rescisso. A denunciarlo il sindaco di Solofra Nicola Moretti che ha chiesto un immediato incontro in Prefettura ed ora lancia un appello anche alla Regione Campania per sbloccare quanto prima il cantiere.

Secondo l'Anas ci dovrà essere una nuova aggiudicazione dell'appalto, dopodiché il completamento dei lavori potrebbe avvenire anche in un anno e mezzo.

Ma i problemi restano. La galleria rappresenta uno snodo importantissimo per la viabilità da e per Avellino e Salerno. Inoltre, proprio il tratto della Montepergola è diventato un punto pericoloso. Teatro di diversi incidenti stradali, anche mortali.

Lavori infiniti denuncia il Movimento 5 Stelle di Montoro. “La situazione ha determinato cambiamenti significativi anche nei servizi di emergenza, con il pronto soccorso di riferimento per i cittadini della Valle dell’Irno che è stato modificato, e gravi disagi legati al traffico intenso sui percorsi alternativi istituiti a Solofra e Serino.

“È necessario perfezionare immediatamente un nuovo appalto con un’impresa affidabile e concludere i lavori al più presto, introducendo turni di lavoro sulle 24 ore”, affermano gli esponenti del M5S. La ristrutturazione della Galleria Montepergola, che riguarda le due canne della superstrada senza pedaggio Avellino-Salerno gestita da Anas, si protrae infatti da anni senza un calendario preciso, con un continuo avvicendamento delle ditte appaltatrici”.