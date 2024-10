Droga, In Irpinia il maggior numero di piante di cannabis sequestrate Nel 2023 in Irpinia sono state sequestrate 2615 piante di cannabis

di Paola Iandolo

All'Irpinia il primato regionale dei sequestri di cannabis. E' quanto emerge dalla Relazione Annuale del 2023 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, che approfondisce la situazione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia, ma non solo, sulla base dei dati e delle informazioni relative al 2023 – confrontati con quelli degli anni precedenti. In Irpinia le piante sequestrate sono state 2615. Infatti risulta che in Campania nel 2023 sono state 5102 le piante di cannabis sequestrate, rispetto alle 10882 dell’anno precedente, quindi le 2615 piante sequestrate in Irpinia nel 2023 ne rappresentano piu’ della metà.

Le singole operazioni

Il dato fa riferimento all’operazione dei Carabinieri eseguita nel giugno del 2023 e denominata “Continuum Bellum”, ovvero una doppia piantagione in Alta Irpinia, sequestrate a Lioni e Teora. Doppio blitz dell’Arma. Prima a Lioni erano state rinvenute circa 300 piante, successivamente a pochi chilometri, nella contrada Civita Superiore di Teora, i militari avevano scoperto una piantagione di cannabis sviluppata su 3 ampie piazzole. 2100 circa le piante coltivate, verosimilmente messe a dimora nello stesso momento perché tutte alte circa 1 metro. I fusti erano stati campionati e poi distrutti.