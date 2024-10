Ariano, criminalità in pianta stabile a Camporeale: serve piantonamento fisso Ancora un colpo nella notte, presa di mira abitazione e azienda lungo la 90 bis

Ancora un'azienda nel mirino della criminalità. Malviventi in azione in un rinomato pastificio e nell'abitazione dei proprietari. E' successo per l'ennesima volta nella piana di Camporeale, non molto distante da altre strutture già depredate precedentemente.

Siamo lungo la 90 bis, nel territorio di Ariano Irpino. E' qui che la notte scorsa è avvenuto l'ennesimo colpo, in un'area purtroppo priva di video sorveglianza e facilmente attaccabile.

I ladri hanno portato via suppellettili, elettrodomestici, cavi, rame, materiale ornamentale ed altri attrezzi. Sono entrati sia in casa dove non vi erano i proprietari che nell'azienda di loro proprietà situata nello stesso piazzale. Il bottino complessivo è in via di quantificazione.

Sul posto oltre agli uomini della volante si è recato stamane anche il personale della scientifica del commissariato di polizia di Ariano Irpino.

Una situazione che comincia a diventare davvero preoccupante nella zona di Camporeale, territorio crocevia da sempre appetibile privo di un sistema di video sorveglianza nei vari ingressi e scarsamente illuminato. Lo Stato c'è ma da solo non basta. Polizia e carabinieri sono presenti ma il territorio arianese è tra i più estesi in Italia. Serve un piantonamento fisso come nel foggiano a Bovino e Giardinetto. Il comune ha stanziato 50.000 per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'area Pip che si spera possa essere realizzato al più presto. La delibera di giunta è datata 10 ottobre 2024. Progetto esecutivo redatto dal tecnico comunale Marcella Lo Conte.