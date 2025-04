Solofra, partono i lavori in galleria: Monte Pergola chiusa per tre notti Scattano i percorsi alternativi

Lavori in Galleria, disagi sul raccordo Avellino-Salerno tra Solofra e Avellino. Prevista la chiusura della galleria in esclusivo orario notturno – con la chiusura del tunnel – tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo (tra lunedì 14 e mercoledì 16 aprile).

Lungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di manutenzione ordinarie nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, si rende necessaria la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo. Nel dettaglio, tra le ore 22.00 di lunedì 14 e le ore 6.00 di martedì 15 aprile e tra le ore 22.00 di martedì 15 e le ore 6.00 di mercoledì 16 aprile sarà interdetta al transito la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500). La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe chiusure al transito.