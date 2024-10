Ariano: saltano da un balcone dopo un furto e uno dei ladri sfonda una smart Sabato da incubo, due colpi messi a segno a Cardito zona Torana e Orneta

Svaligiano un'abitazione e nel saltare da un balcone, uno dei due malviventi sfonda il lunotto di una smart finendo all'interno, prima di liberarsi e raggiungere l'auto dei complici. Una scena da film.

E' successo ad Ariano Irpino, in via Torana, zona Cardito, alle spalle dei palazzo Scoppettuolo, nella parte interna, una zona già ampiamente visitata dai ladri. Approfittando dell'assenza della proprietaria, dopo essersi intrufolati in casa hanno avuto tutto il tempo per rivoltarla nei vari ambienti, portando via un consistente bottino.

Quasi in contemporanea e questo lascerebbe immaginare che vi siano più bande in azione, ignoti hanno messo a soqquadro un'abitazione situata accanto alla chiesa di contrada Orneta.

Da una prima ricostruzione sarebbero state portate via cornici di argento e oggetti di piccolo valore. Su entrambi gli episodi, che (potrebbero essere anche di più, con la scoperta di abitazioni derubate spesso il giorno precedente), indagano le forze dell'ordine.