La tragedia di Francesca ha sconvolto Fontanarosa: "E' un dolore per tutti noi" Sequestrato il cancello che ha schiacciato e ucciso la piccola di 10 anni. Il cordoglio del sindaco

Il cancello maledetto è sotto sequestro, ma la comunità di Fontanarosa è sconvolta per la tragedia della piccola Francesca, che da poco aveva festeggiato il compleanno per i suoi dieci anni.

Il cancello della villetta dove abitata l'ha schiacciata senza darle scampo. La gente si è radunata a pregare nella chiesa di San Nicola in piazza Cristo Re insieme al parroco don Angelo Gaeta. Rinviata la messa che avrebbe dovuto celebrare il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello.

"La comunità di Fontanarosa - conferma il sindaco Giuseppe Pescatore - è sconvolta, attonita, siamo piombati in un incubo. Una bambina di straordinaria gentilezza ed educazione, una famiglia laboriosa sempre attiva nella nostra comunità, le parole sono superflue è il momento del silenzio e della vicinanza ai genitori, alle famiglie Di Rienzo-Beatrice" .

"Oggi - aggiunge il primo cittadino di Fontanarosa - Francesca è la figlia di ogni componente di questa comunità. Una tragica fatalità ha oscurato questa maledetta giornata di ottobre. Grazie per attraversato le nostre vite. Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di salvarla non ci siamo riusciti. Un dolore grande". Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri che stamane hanno ascoltato il racconto dei genitori per ricostruire il tragico incidente.

Immagini e interviste sul luogo della tragedia realizzate da Gianni Vigoroso in onda nel tg di Otto Channel canale 16 alle ore 14 e 19.45.