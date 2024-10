Camion in panne lungo la statale 90 ad Ariano: è paralisi totale Code chilometriche sia in direzione Napoli che Foggia

Guasto all'impianto frenante, camion adibito al trasporto rifiuti si blocca totalmente all'imbocco della rotatoria di piano di zona ad Ariano Irpino ed è caos totale.

Pomeriggio d'inferno lungo la statale 90 delle puglie dove il traffico è letteralmente in tilt sia in direzione Napoli che Foggia. Unica arteria fondamentale nei collegamenti tra Campania e Puglia da anni alle prese con progetti di ampliamento che restearanno solo fantasia come lo è stata da sempre la Manna-Camporeale.

Code chilometriche lungo tutta la tratta con disagi enormi, nonostante il grande lavoro della polizia municipale immediatamente intervenuta sul posto. Auto e mezzi e pesanti incolonnati nel lungo serpentone, corse saltate di tutti i mezzi pubblici in transito dirette all'autostazione di Grottaminarda e al capolinea di piazza Mazzini. In affanno anche corso Vittorio Emanuele, rione San Pietro e le altre zone rurali prese d'assalto per baypassare il blocco tra cui Acqua di Tauro. Una coda spaventosa a partire dalla variante Manna Tre Torri per raggiungere Cardito.

Unico percorso alternativo per arrivare Grottaminarda dal versante Martiri, contrada Tesoro dalla strada provincia 10 proseguendo verso Villanova del Battista e Flumeri o località Creta da via Maddalena. E c'è chi si è avventurato anche verso la zona Stillo, San Felice e Cannelle, un percorso di guerra tra buche e dissesti stradali.