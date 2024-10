Tir urta il cavalcavia a Montoro: chiuso il Raccordo in direzione Sud Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il ponte all'altezza di Montoro Sud

Ancora disagi sul raccordo Avellino Salerno. Questo pomeriggio un altro incidente, fortunatamente non grave, ha causato un blocco della circolazione. Un camion fuoroi sagoma ha urtato con la parte superiore del mezzo, il cavalcavia sulla carreggiata all'altezza dell'uscita Montoro Sud.

La circolazione stradale si è completamente bloccata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il ponte. Sulla carreggiata sono caduti calcinacci. Fortunatamente non ci sono stati danni né a mezzi né a persone.

Questo il comunicato del'Anas:

A seguito dell’urto di un mezzo pesante ad un cavalcavia, è temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud, il Raccordo Autostradale 2 “Di Avellino “a Montoro in provincia di Avellino.



Per consentire le verifiche tecniche del caso, il traffico viene deviato dal km 13,500 verso la viabilità alternativa con indicazioni in loco.



Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.