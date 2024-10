Fontanarosa, è il giorno dell'addio a Francesca: riposa in pace piccolo angelo Sarà l'antico Santuario di Maria Santissima della Misericordia ad accogliere il piccolo feretro

E' il giorno dell'addio alla piccola Francesca. Per la comunità di Fontanarosa, quello di oggi sarà il momento più triste e difficile da affrontare, il distacco con la piccola di soli 10 anni morta tragicamente sabato scorso dopo essere stata travolta da un cancello scorrevvole che stava chiudendo con la sue mani. Una tragedia assurda che ha destato profondo sconcerto e sgomento.

Sarà l'antico Santuario di Maria Santissima della Misericordia ad accogliere stamane alle 10.30 il piccolo feretro di Francesca.

Ogni cosa si fermerà in paese dove il sindaco Giuseppe Pescatore ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio e vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della sfortunata Francesca.

In lutto tutte le associazioni della comunità fontanarosana. "Ci hai lasciato troppo presto - scrive il comitato festa di Fontanarosa - ma la tua dolcezza e il tuo sorriso rimarranno sempre con noi, un dono prezioso che custodiremo nei nostri cuori. Il tuo passaggio tra noi ha portato luce e speranza, e non dimenticheremo mai la tua gioia e la tua forza. A nome di tutta l’associazione, ci stringiamo con affetto alla tua famiglia e a tutti coloro che ti hanno amata. Riposa in pace, piccolo angelo".