Rotondi, accusato di abusi edilizi: assolto dal tribunale di Avellino Sentenza di assoluzione per un cittadino di Rotondi difeso dall’avvocato Giovanna Coppola

Il giudice del Tribunale di Avellino (dott.ssa Eligiato) ha pronunziato sentenza di assoluzione per un cittadino di Rotondi (L.F. ), difeso dall’avvocato Giovanna Coppola del Foro di Avellino.

In particolare, l’imputato era stato rinviato a giudizio per aver commesso tre reati: ovvero costruito in una zona di rispetto ambientale in assenza di permesso di costruire, in assenza di un tecnico esecutivo e senza direzione dei lavori ed, infine, in mancanza dell’autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile.

All’esito del giudizio, ovvero all’esito del controesame dei testi dell’accusa da parte dell’avvocato Giovanna Coppola e dell’esame dei testi del difensore dell’imputato, il Tribunale ha accolto la richiesta di assoluzione avanzata dall'avvocato.