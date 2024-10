Avellino: tentato furto in via Roma, fermato uno dei malviventi L'immediato intervento delle forze dell'ordine e della vigilanza privata ha scongiurato il furto

di Paola Iandolo

Hanno tentato un furto in danno di un negozio di abbigliamento ubicato lungo via Roma, ad Avellino. I malviventi sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte. Ma subito si è scattato l’allarme collegato con l’istituto di vigilanza privata "Vigilando", che ha prontamente attivato le misure di sicurezza necessarie. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute immediatamente sia le pattuglie della vigilanza, che la polizia. Grazie all’intervento congiunto delle forze dell'ordine e della vigilanza privata, un malvivente è stato bloccato sul posto. Ora il fermato è a disposizione delle autorità per ulteriori indagini.

L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di tentato furto in una delle vie principali della città. La tempestiva risposta delle forze dell'ordine e dell’istituto di vigilanza "Vigilando" ha scongiurato che l'azione predatoria andasse a buon fine.