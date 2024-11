Prata Principato Ultra, ancora schiuma bianca nel fiume Sabato Nello stesso punto qualche anno fa si verificò una moria di oltre 20mila pesci

Gianni Vigoroso

Le segnalazioni della presenza di schiuma bianca nel fiume Sabato, continuano incessanti. Non si fermano gli sversamenti inquinanti nel fiume che percorre l'Irpinia: la schiuma bianca stamane è ricomparsa anche nella zona del Vecchio Mulino a Prata di Principato Ultra. Ma i cittadini della zona, il centro storico di Prata Principato Ultra, sostengono che gli sversamenti sono continui. Il territorio è continuamente danneggiato. Nonostante le segnalazioni e le denunce non cambia nulla. Quasi ogni giorno il fiume si presenta completamente ricoperto dalla schiuma bianca. Destinata a cadere nel vuoto l’ennesima segnalazione dell’associazione “Salviamo La Valle” in prima linea nela difesa del territorio irpino.

Le precedenti segnalazioni

Nello stesso punto, qualche anno fa, si registrò la morìa di oltre 20mila pesci. Le segnalazioni intano continuano di anno e in anno, senza che nulla cambi realmente. Nel 2021 il dottor Franco Mazza, medico e attivista del Comitato “salviamo la nostra Valle”,consegnò anche un dossier negli uffici della Procura di Avellino. Dossier teso a chiedere un'azione di controllo coordinata con tutte le forze dell'ordine e i comuni per impedire che gli sversamenti continuassero. I residenti della zona lamentano che "non si tratta più solo di degrado. Sono reati ambientali che vanno perseguiti come tali. E non è un caso che si registrano questi fenomeni. Dietro c'è la mano dell'uomo” concludono i residenti, preoccupati anche per la loro salute.