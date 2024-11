Attimi di paura ad Aiello: donna minaccia i residenti con un cacciavite Dopo l'intervento dei carabinieri è stata trasportata in ospedale dal 118

di Carmine Quaglia

Attimi di paura sono stati vissuti ieri sera in via Antonio Gaeta ad Aiello del Sabato. I residenti della zona sono stati minacciati da una 70enne con un cacciavite. I comportamenti pericolosi della donna sono stati prontamente segnalati anche al sindaco Sebastiano Gaeta, all’assistente sociale e ai carabinieri della Stazione di Aiello. I cittadini hanno descritto una serie di eventi inquietanti che si sono verificati ieri, ma anche quelli a cui stanno assistendo da diversi giorni.

Le minacce

Intorno alle 20 di ieri la signora, in carico ai servizi sociali, ha cominciato a manifestare comportamenti aggressivi e confusi, impedendo il passaggio a due vicini. I due, spaventati e bloccati in casa, hanno deciso di contattare il Sindaco, che ha consigliato di chiamare il 112. La situazione è rapidamente degenerata quando la signora, armata di un cacciavite, ha iniziato a gesticolare in modo minaccioso. Nonostante i ripetuti inviti a rientrare in casa e a calmarsi, i residenti si sono sentiti in pericolo. I Carabinieri sono intervenuti richiedendo l'intervento del 118 che ha trasferito la donna in ospedale per le cure necessarie.

I precedenti episodi

Oltre a questo episodio allarmante, i residenti lamentano di avvertire spesso un odore di gas nella zona, suggerendo possibili perdite di metano. I residenti hanno riferito che la donna ha spesso comportamenti strani. Si copre completamente con un lenzuolo bianco e lascia aperte le porte. Preoccupati per la situazione hanno già contattato il Comune e l’assistente sociale per chiedere interventi concreti.