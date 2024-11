Altavilla Irpina: "Nostra figlia mai vittima di episodi di razzismo" I genitori della bambina, al centro di un caso mediatico, smentiscono categoricamente la vicenda

"Nostra figlia è perfettamente integrata nella Scuola, amata e coccolata sia dai compagni, dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico, quindi non ci sarebbero i presupposti per alcuna denuncia". È quanto si legge nella rettifica inviata al nostro giornale dai genitori della bambina di 12 anni che ad Altavilla Irpina era stata al centro di un caso sollevato dai media provinciali nelle scorse settimane e che era stato anche oggetto di un intervento sui social del sindaco Mario Vanni. "Nostra figlia - aggiungono i genitori - non ha mai subito insulti a sfondo razzista in ambiente scolastico e non c'è nessuna madre disperata". Rientra, dunque, il caso che aveva suscitato preoccupazione nel paese irpino.