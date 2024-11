Avellino, sinergia tra Procura e Corte dei Conti: firmato il protocollo Protocollo firmato dal procuratore Domenico Airoma e dal procuratore regionale, Antonio Giuseppone

La Procura della Repubblica di Avellino e la Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per un proficuo e migliore scambio di informazioni. A sottoscrivere l'accordo il Procuratore di Avellino, Domenico Airoma e il Procuratore Regionale, Antonio Giuseppone. Protocollo teso a garantire un migliore svolgimento dell’attività inquirente e requirente. L'accordo consolida ulteriormente la sinergia fra la Procura e la Corte dei Conti per garantire il costante e reciproco scambio di conoscenze, sia per migliorare le procedure, anche implementando, nella massima cornice di sicurezza e riservatezza, le trasmissioni telematiche dei dati. Il tutto allo scopo di affinare le metodologie di indagine, elevando il livello qualitativo degli interventi.Tale intesa si è resa ancor più opportuna anche a seguito dell’abolizione del reato di abuso di ufficio, prevedendo la tempestiva trasmissione al pubblico ministero contabile delle notizie relative a fatti non più penalmente rilevanti.