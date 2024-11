Di ritorno da Foggia con la droga: giovane arianese denunciato dalla polizia Il fiuto degli uomini della volante sulla statale 90 delle puglie

Lo hanno sorpreso di ritorno da Foggia in possesso di cocaina e hashish. Ad incappare nella rete della polizia un giovane del luogo sul quale già da tempo gli inquirenti avevano concentrato la massima attenzione. E l'ultimo dispositivo di controllo si è rivelato efficace con il rinvenimento della sostanza in auto. Condotto in commissariato è stato denunciato alla procura della repubblica di Benevento.

Un'operazione che non si sarebbe però affatto conclusa quella condotta dai poliziotti alla guida del vice questore Giulio Masini.

L'attenzione è rivolta proprio alla piazza di spaccio della movida in centro dove non sono mancati negli ultimi tempi anche episodi di intolleranza, dovuti all'eccessivo consumo di alcol e droga.

Controlli quelli disposti dalla questura di Avellino diretta da Pasquale Picone che non cesseranno minimamente su questo fronte, sia sull'asse Ariano-Napoli, che Foggia.