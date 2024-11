L'acqua che manca nelle case e quella che si perde a fiume lungo le strade L'ennesima segnalazione ci arriva da località Paragano ad Ariano Irpino

L'acqua che manca nelle case e quella che si perde a fiume lungo le strade. L'ennesima segnalazione ci arriva da località Paragano, un'altra delle zone dimenticate da anni. A nulla è valso finora ogni appello da parte dei residenti. "Lo abbiamo segnalato all'alto calore anche attraverso la polizia municipale, ma nulla, non si è visto nessuno. L'acqua continua ad uscire lungo la strada nell'indifferenza più totale da parte di tutti. Questo è quello che ci meritiamo. Uno spreco enorme. E non è la prima volta che accade in questa zona e nelle contrade limitrofe. E' vergognoso".