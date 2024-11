Schianto nella notte ad Ariano: un boato scuote nel sonno i residenti L'incidente ha visto coinvolta una sola vettura, finita contro un'abitazione e un'auto in sosta

Perde il controllo dell'auto e si schianta violentemente prima contro lo spigolo di un'abitazione e successivamente su un'auto in sosta. Paura nella notta lungo via Nazionale ad Ariano Irpino, la strada che dal bivio di via San Leonardo porta a località Sant'Antonio.

Ha fatto tutto da sola la fiat punto guidata da un giovane del luogo. A seguito del violento schianto che ha scosso nel sonno gli abitanti, vi è stata anche la fuoriuscita del gas metano, tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della sidigas.

Sul posto una volante della polizia. Gli agenti del commissariato arianese stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente che poteva aveva avere conseguenze davvero drammatica su questo tratto di strada, dove fanno sapere gli stessi residenti si corre follemente a tutte le ore, soprattutto in moto. Il conducente della vettura è rimasto praticamente illeso.