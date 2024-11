Furto in una villetta di contrada Torana ad Ariano: tutto ebbe inizio da qui I malviventi hanno agito approfittando dell'assenza della proprietaria al momento fuori sede

E' da quantificare il bottino di un furto consumato all'interno di una villetta singola di contrada Torana ad Ariano Irpino. I malviventi hanno agito approfittando dell'assenza della proprietaria al momento fuori sede. Colpi come sempre ben studiati.

Nonostante l'allarme attivo sono riusciti a portare a termine la loro azione, dileguandosi, con ogni probabilità nelle campagne di contrada Viggiano per poi raggiungere qualche complice. E' questa l'ipotesi più credibile.

La notizia è subito circolata sul gruppo emergenza furti e in pochi minuti la gente si è riversata in strada per verificare l'eventuale presenza di persone sospette a piedi. Il furto sarebbe avvenuto tra le 20.30 e le 20.45.

Sul posto i carabinieri per le relative indagini. Sembra quasi di ripiombare nello stesso incubo di un anno fa, dove tutto ebbe inizio, proprio da questa zona esatta per poi estendersi in maniera spregiudicata per buona parte della contrada.