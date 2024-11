Pratola Serra, un volo di diversi metri dal secondo piano: muore sessantaduenne La donna è morta sul corpo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione

di Paola Iandolo

Un volo di alcuni metri al secondo piano di una palazzina. Così ha perso la vita la sessantaduenne di Pratola Serra, molto conosciuta in paese. Per la donna non c'è stata nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri della locale stazione, non si è potuto far altro che costatarne il decesso. Inatnto sono scattate le indagini da parte dei carabinieri per far luce sulla morte della donna. L’ipotesi più verosimile è che si possa trattare di un suicidio. Ora sarà il medico legale a decidere se riconsegnare la salma ai familiari oppure disporre ulteriori accertamenti.