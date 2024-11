Ariano: salvataggio di un cane in pericolo da parte dei vigili del fuoco Legato ad un albero con una catena a rischio soffocamento

Legato ad un albero con una catena, non si sa da chi e liberato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. E' successo stamane ad Ariano Irpino in un area verde di campagna, a ridosso della Pam di via Fontananuova.

E' stata una donna del luogo, disperata a udire i lamenti dell'animale, che tentava invano di liberarsi e ad allertare immediatamente il 115.

In poco tempo è giunta una squadra da Grottaminarda, mostrando come sempre grande sensibilità umana e il povero cane è stato liberato e rimesso in libertà. Sembra che non sia l'unico caso del genere in questa zona. Nei mesi scorsi un altro cane era incappato in una rete trappola per cinghiali.